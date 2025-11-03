Sport in tv oggi | programma e orari di tutti gli appuntamenti

Giornata entusiasmante per lo sport: di seguito l’intero programma per questo lunedì 3 novembre con gli orari e dove vedere gli eventi. Giornata molto interessante per lo sport, soprattutto italiano. I fari sono puntati principalmente sul grande tennis, ossia, sulle WTA Finals di Riad, con Sara Errani e Jasmine Paolini che sfideranno Hsieh Su-wei e Jelena Ostapenko nel secondo match della fase a gironi. Pronto a regalare nuove emozioni anche il torneo singolare di Riad, con la seconda giornata di incontri. Per quanto concerne la categoria maschile, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini iniziano il loro percorso nel main draw dell’ ATP 250 di Metz affrontando rispettivamente il britannico Jan Choinski ed il francese Quentin Halys. 🔗 Leggi su Sportface.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

GAMEDAY Oggi, ore 18:00 al palazzetto dello Sport di Umbertide. Pallacanestro Femminile Umbertide - e-work FAENZA - facebook.com Vai su Facebook

Vanoli attende la decisione finale della @acffiorentina dopo i contatti di oggi. Se i Viola dovessero scegliere lui, a quel punto il @GenoaCFC punterebbe definitivamente su De Rossi - X Vai su X

Sport in tv oggi (domenica 2 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, domenica 2 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, ... oasport.it scrive

Sport in tv oggi (lunedì 3 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Tutto pronto per una nuova settimana di sport che si apre quest'oggi, lunedì 3 novembre, con una giornata abbastanza interessante anche sul fronte ... Si legge su oasport.it

Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 3 novembre 2025: WTA Finals e Lazio-Cagliari - Scopri tutti gli eventi sportivi di oggi in diretta TV, dall’ATP al calcio con Serie A, Serie C e Premier League ... Scrive sport.virgilio.it