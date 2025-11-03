Sport e divertimento | oltre 800 persone alla ' Stracittadina' di Pontedera
Successo di partecipazione per la 'Stracittadina' di sabato scorso 1° novembre. Un evento ludico motorio, ritornato dopo alcuni anni di assenza, che ha raccolto oltre 800 partecipanti. Partenza dal campo sportivo Oltrera con vari percorsi che si sono sviluppati sul territorio cittadino, in un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
