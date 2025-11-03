Spogliatoio Juve Di Gregorio svela il retroscena | C’è stata una parola che più di tutte le altre ci siamo ripetuti tra di noi in questi giorni

Spogliatoio Juve, il portiere svela il patto: «Dopo la Lazio la parola chiave è stata ‘responsabilità’, per stare qui serve un altro livello». Una crisi profonda, tre sconfitte consecutive e un allenatore esonerato. Ma, soprattutto, una presa di coscienza. Alla vigilia della fondamentale sfida di Champions League contro lo  Sporting Lisbona, il portiere della  Juventus   Michele Di Gregorio  è intervenuto in conferenza stampa, svelando il retroscena del patto stretto nello spogliatoio che ha portato alle ultime due vittorie. Per l’estremo difensore, la svolta è nata da una parola sola: responsabilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

