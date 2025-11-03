Splinter Cell | Deathwatch la pazienza del ragno Sam Fisher
C’è sempre un particolare fascino per le storie che prevedono un allievo e un mentore dove, in special modo, proprio la figura del mentore, dell’anziano che ispira saggezza ed esperienza, fa crescere un’innata curiosità: qual è la storia di quel personaggio nel suo passato? LaRusso con maestro Miyagi o anche Luke e Yoda, questi sono solo due esempi di quelli facili, per capire la portata di tale interesse. Poi il genio creativo o la voglia di esplorare ci ha regalato la trilogia prequel di Star Wars, o anche Cobra Kai dove siamo andati a scoprire proprio queste storie, ma se la figura del mentore viene plasmata attorno a una vecchia icona che ha ancora voglia di ruggire? Splinter Cell: Deathwatch, un vero sequel. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ubisoft si ritrova nuovamente in acque agitate con Splinter Cell Remake: il gioco ha perso per la seconda volta il suo Game Director. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com Vai su Facebook
State guardando SPLINTER CELL DEATHWATCH? Ad un giorno dal debutto, Netflix non perde altro tempo e conferma che la serie animata scritta dal Derek Kolstad di "John Wick", tornerà per una Stagione 2! #SplinterCellDeathwatch #SplinterCell #Animatio - X Vai su X
"Splinter Cell: Deathwatch" su Netflix farà impazzire i fan di Tom Clancy e Derek Kolstad - “Splinter Cell: Deathwatch” è un prodotto d'animazione molto atipico, molto particolare, ma anche per questo perfetto per chi su Netflix cerca qualcosa di diverso dal solito. Riporta today.it
Splinter Cell: anticipazioni sulla seconda stagione e i futuri spin-off - Dopo il successo della prima stagione, il creatore di "Splinter Cell: Deathwatch" anticipa un futuro ambizioso per la serie, che potrebbe includere non solo una seconda stagione incentrata su Sam Fish ... tag24.it scrive
Splinter Cell Deathwatch, la recensione del ritorno (animato) di Sam Fisher - A 12 anni dall'uscita di Splinter Cell Blacklist, Sam Fisher si infiltra in un territorio inesplorato: quello dell'animazione. Segnala msn.com