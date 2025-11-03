C’è sempre un particolare fascino per le storie che prevedono un allievo e un mentore dove, in special modo, proprio la figura del mentore, dell’anziano che ispira saggezza ed esperienza, fa crescere un’innata curiosità: qual è la storia di quel personaggio nel suo passato? LaRusso con maestro Miyagi o anche Luke e Yoda, questi sono solo due esempi di quelli facili, per capire la portata di tale interesse. Poi il genio creativo o la voglia di esplorare ci ha regalato la trilogia prequel di Star Wars, o anche Cobra Kai dove siamo andati a scoprire proprio queste storie, ma se la figura del mentore viene plasmata attorno a una vecchia icona che ha ancora voglia di ruggire? Splinter Cell: Deathwatch, un vero sequel. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Splinter Cell: Deathwatch, la pazienza del ragno Sam Fisher