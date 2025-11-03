Spintonato in piazza Medico all’ospedale
È finito in ospedale per le conseguenze di un’ aggressione da parte di un gruppetto di ragazzi. La vittima, un medico di 65 anni residente nel centro storico, era al volante della sua auto e stava rientrando verso casa. Arrivando da via Teodolinda, doveva svoltare in piazza del Duomo. Erano le 21.30 circa di mercoledì, tradizionale serata della movida universitaria. Il gruppo di ragazzi inizialmente non s’era neppure accorto dell’auto, stazionando nella piazza pedonale. Purtroppo è una situazione abbastanza frequente nelle Ztl (Zone a traffico limitato) del centro storico pavese, specie nelle vicinanze di piazze pedonali o in vie su cui si affacciano bar e locali, soprattutto nelle serate del weekend e del mercoledì universitario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
