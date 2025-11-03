Spini | Alternativa democratica centrosinistra possibile con riformismo concreto

Firenze, 3 novembre 2025 - “C'è un significato nazionale del voto toscano alle ultime Regionali ed è certamente quello dell'unità delle forze che possono dare vita ad un'alternativa democratica, che diventa possibile se è rappresentata da un riformismo concreto, che non rinuncia peraltro ai suoi valori e alle sue idealità. È una ricetta valida anche per il centrosinistra nazionale”. Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini in occasione dell'evento sull'analisi del voto delle Regionali in Toscana, che si tiene oggi alle 16.30 allo Spazio Rosselli e che vede la partecipazione del professor Antonio Floridia e della capocronista de La Nazione di Firenze Erika Pontini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spini: “Alternativa democratica centrosinistra possibile con riformismo concreto"

