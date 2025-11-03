Spinge lo scooter a motore spento multato per la Ztl Ma spaccio e bivacchi vengono tollerati
Prato, 3 novembre 2025 – Spingeva a mano il motorino perché rimasto senza benzina per raggiungere il distributore più vicino, in via Bologna, ed è stato multato per ingresso in ztl. Mirko Giannelli, padre dello studente 17enne multato, non ci sta perché il ragazzo non è entrato in ztl guidando il motorino. “Era il 12 agosto quando mio figlio in piazza San Francesco è rimasto senza benzina – racconta –, così ha spinto a mano il motorino per andare al distributore utilizzando il tragitto più breve che includeva un tratto di Ztl, via Ricasoli. Ci è appena stata recapitata una multa di 73,10 euro (98 euro se pagata dopo i 5 giorni) per transito non autorizzato in zona a traffico limitato”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Non c'è niente che può fermarti. L'esuberante bicilindrico parallelo da 105 CV che spinge la nuovissima Svartpilen 801 e l'acceleratore Ride By Wire ti aiuteranno a lasciarti la routine alle tue spalle. Disponibile in pronta consegna. Possibilità di finanziamento i - facebook.com Vai su Facebook
Spinge a mano la moto nella Ztl Ma la multa le arriva lo stesso - Lo scorso 10 maggio alle 17,14 è stata immortalata mentre entrava, spingendo a piedi la sua moto, nella Ztl, la Zona a traffico limitato, da largo Belotti. Secondo ecodibergamo.it