Spider-Man | Brand New Day il film riporterà in scena un controverso personaggio

Cinefilos.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spider-Man: Brand New Day rappresenterà una sorta di nuovo inizio per l’interpretazione di Tom Holland dell’iconico personaggio dei fumetti Marvel Comics, e si ritiene che sarà il primo film di una seconda trilogia. Nonostante questo nuovo inizio, Peter Parker non lascerà alle spalle ogni legame con la sua vita precedente. Sia Zendaya che Jacob Batalon hanno confermato che riprenderanno i rispettivi ruoli di MJ e Ned Leeds, anche se in modo più limitato, e sembra che anche un altro ex compagno di classe di Parker farà la sua comparsa. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

