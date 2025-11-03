Dal 12 novembre 2025 l’accesso a 48 siti pornografici in Italia sarà subordinato alla verifica dell’età degli utenti. La lista ufficiale, pubblicata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, include piattaforme conosciutissime come Pornhub, YouPorn, Xvideos, OnlyFans, Chaturbate e Xhamster, oltre a decine di altri servizi meno noti. La misura, contenuta nella delibera 9625CONS, dà attuazione a una parte del decreto Caivano del 2023, che ha vietato l’accesso dei minori a contenuti pornografici online. Contrariamente a quanto circola sul web, non sarà necessario utilizzare lo SPID per accedere a questi siti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - SPID e siti porno? L’Italia si infiamma per l’equivoco più hot dell’anno (ma la verità è un’altra)