Spid a pagamento | chi ha già applicato il canone quali sono i costi e come mantenere l’identità digitale gratis
Roma, 3 novembre 2025 – La gratuità dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è un capitolo che si sta chiudendo. La conferma più autorevole arriva da Poste Italiane, l'attore dominante nel mercato dell'identità digitale, che detiene circa il 70% delle utenze totali in Italia. "Il mercato non lo sta più rendendo gratuito, stiamo facendo le nostre valutazioni. Per adesso lo è in Poste," ha dichiarato Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, a margine dell'evento per i 10 anni di quotazione in Borsa.?La frase è una potente cartina di tornasole di una dinamica che ha già portato i principali Identity Provider (IdP) privati ad applicare un canone annuale per il rinnovo del servizio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
