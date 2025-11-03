Roma, 3 novembre 2025 – La gratuità dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è un capitolo che si sta chiudendo. La conferma più autorevole arriva da Poste Italiane, l'attore dominante nel mercato dell'identità digitale, che detiene circa il 70% delle utenze totali in Italia. "Il mercato non lo sta più rendendo gratuito, stiamo facendo le nostre valutazioni. Per adesso lo è in Poste," ha dichiarato Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, a margine dell'evento per i 10 anni di quotazione in Borsa.?La frase è una potente cartina di tornasole di una dinamica che ha già portato i principali Identity Provider (IdP) privati ad applicare un canone annuale per il rinnovo del servizio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spid a pagamento: chi ha già applicato il canone, quali sono i costi e come mantenere l’identità digitale gratis