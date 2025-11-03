Spiagge italiane entro 25 anni il 20% potrebbe sparire | scatta l’allarme

Dal disegno che emerge dal rapporto della Società geografica italiana ‘Paesaggi sommersi’ presentato oggi, le spiagge italiane sono a rischio. Entro il 2025, si prevede che il 20% delle spiagge potrebbero sparire e tra 75 anni potrebbero scomparire a quattro spiagge su 10. L’innalzamento del livello del mare, il rischio di inondazioni, l’erosione costiera e . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Contenuti che potrebbero interessarti

#Ambiente Nel 2050 il 20% delle spiagge italiane può finire sommerso e il 40% entro il 2100. Erosione, rischi inondazioni, pressione demografica e urbanistica porteranno diverse aree sotto il livello del mare. A rischio ricollocazione 800mila persone. Dati # - facebook.com Vai su Facebook

Spiagge italiane a rischio, entro il 2050 il 20% potrebbe sparire - Venezia Giulia, in particolare nella zona di Trieste, la più colpita tra tutte le Province italiane. tg24.sky.it scrive

Spiagge italiane a rischio: quali possono sparire entro il 2050 - La possibile scomparsa di molte spiagge italiane avrà anche ripercussioni di tipo economico: una perdita attesa di circa 30 ... Da ilsole24ore.com

Quali sono le spiagge italiane che rischiano di sparire, minacciate dal mare - Le spiagge italiane a rischio scomparsa sono disseminate per tutto il Paese: perché si stanno erodendo e quali rischi corriamo? Segnala libero.it