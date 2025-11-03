Spettacolo ' L' avaro di Moliere' al Teatro ABC

3 nov 2025

Prodotto dall’associazione culturale Progetto Teatrando, nell’ambito della nuova stagione teatrale Turi Ferro 2025-2026, il palcoscenico di Sicilia è lieto di ospitare “L’avaro” di Molière. Dall’8 al 23 novembre 2025 lo spettacolo sarà al Teatro Abc di Catania. Protagonista assoluto è un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

