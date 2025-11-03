Spettacolo di improvvisazione teatrale a Pisa | match allievi vs maestri

Pisatoday.it | 3 nov 2025

Dopo il primo Match di apertura della stagione teatrale, un gruppo di allievi sfida i maestri per uno scontro irripetibile. Domenica 9 Novembre, ADA - ARSENALE DELLE APPARIZIONI porterà sul palco dell'Exwide il"Match di Improvvisazione Teatrale: Allievi vs Maestri".Torna così lo spettacolo di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

