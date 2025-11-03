Spettacolo di improvvisazione teatrale a Pisa | match allievi vs maestri

Dopo il primo Match di apertura della stagione teatrale, un gruppo di allievi sfida i maestri per uno scontro irripetibile. Domenica 9 Novembre, ADA - ARSENALE DELLE APPARIZIONI porterà sul palco dell'Exwide il"Match di Improvvisazione Teatrale: Allievi vs Maestri".Torna così lo spettacolo di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Nuovo appuntamento sul palco, nuovo appuntamento in diretta! Domani mattina ci vediamo per parlare di Trivial Impro, il nostro spettacolo (dove l'improvvisazione non basta!) che sarà in scena, al CPG Torino, sabato 8 novembre. Ci vediamo domani, domeni - facebook.com Vai su Facebook

La nuova stagione di Koru Teatro, formazione teatrale e spettacolo al Sant'Andrea - Durante l'evento di apertura, sono stati presentati i corsi di teatro per bambini, ragazzi e adolescenti, condotti da Margherita Guerri e Bianca Mazzei. Scrive lanazione.it

“Stile libero”, a Gorle spettacolo comico di improvvisazione teatrale - Stile Libero è improvvisazione pura, nuda e cruda, cotta e mangiata. Segnala bergamonews.it

Match professionisti di improvvisazione teatrale - Una serata piena di colpi di scena e divertimento con protagonisti di altissimo livello del teatro di improvvisazione sbarca per la prima volta al Teatro Miela Bonawentura di Trieste. Scrive triesteprima.it