Speedline al via la gara per la gestione dell' azienda Urso | Passaggio decisivo

Pubblicato il bando di gara per la cessione del complesso aziendale di Speedline s.r.l. in amministrazione straordinaria, l'azienda di Santa Maria di Sala, storica eccellenza dell’automotive italiano e marchio di riferimento nella produzione di cerchi in lega di alta gamma che esce da un. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Miki Biasion torna in gara con Lancia alla Cronoscalata di Tandalò 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Maurizio Castro: «Speedline è un marchio da rilanciare, tra heritage sportivo e innovazione tecnologica» - Quanti di noi sono rimasti ammaliati dai cerchi dorati della Subaru Impreza che Colin McRae faceva danzare sugli sterrati del WRC? Secondo msn.com

Speedline, gara internazionale per cederla. Il ministro Urso: «Azienda affossata da Ronal» - «Nelle prossime settimane, sotto la supervisione del ministero, i commissari lanceranno la gara internazionale per la cessione del compendio aziendale». Come scrive corrieredelveneto.corriere.it