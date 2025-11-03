Spazio lanciato dall' India un satellite per le comunicazioni
L'agenzia spaziale indiana ha lanciato con successo in orbita un satellite per le comunicazioni dal centro spaziale Satish Dhawan a Sriharikota. Il veicolo di lancio Mark-3 (LMV-3) è decollato trasportando CMS-03, il satellite per comunicazioni più pesante lanciato dall'India, con un peso di circa 4.400 kg, secondo l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO). "Il satellite CMS-03 è un satellite di comunicazione multibanda con copertura su un'ampia regione oceanica, compresa la massa continentale indiana. Ed è progettato per fornire servizi di comunicazione per almeno 15 anni", ha detto V Narayanan, presidente dell'ISRO dopo il lancio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Spazio, l’#India ha lanciato in orbita il mega #satellite per telecomunicazioni | VIDEO Vai su Facebook
#Spazio, l’ #India ha lanciato in orbita il mega #satellite per telecomunicazioni | VIDEO - X Vai su X
L'India manda in orbita il mega satellite per telecomunicazioni CMS-03 - L'India ha "mandato in orbita con successo" il satellite per telecomunicazioni CMS- Segnala msn.com
Capitalismo orbitale: la corsa allo spazio da 665 miliardi che ridisegna il potere globale - 000 satelliti in orbita entro il 2035 promettono di connettere il pianeta e rivoluzionare comunicazioni, difesa e conoscenza. quifinanza.it scrive