Spazio lanciato dall' India un satellite per le comunicazioni

L'agenzia spaziale indiana ha lanciato con successo in orbita un satellite per le comunicazioni dal centro spaziale Satish Dhawan a Sriharikota. Il veicolo di lancio Mark-3 (LMV-3) è decollato trasportando CMS-03, il satellite per comunicazioni più pesante lanciato dall'India, con un peso di circa 4.400 kg, secondo l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO). "Il satellite CMS-03 è un satellite di comunicazione multibanda con copertura su un'ampia regione oceanica, compresa la massa continentale indiana. Ed è progettato per fornire servizi di comunicazione per almeno 15 anni", ha detto V Narayanan, presidente dell'ISRO dopo il lancio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

