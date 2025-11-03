Spaziani Testa | Con le esecuzioni lampo più appartamenti locati e giù i canoni
Il governo, dunque, punta a una stretta sui tempi per ridurre i contenziosi civili e restituire maggiori certezze ai proprietari i cui immobili sono abusivamente occupati. Un indirizzo che trova il sostegno delle associazioni della proprietà immobiliare. "Sfratti con tempi certi e rapidi significano più case in affitto e canoni più bassi", ha sottolineato Giorgio Spaziani Testa (in foto), presidente di Confedilizia. "Confidiamo che l'esecutivo tenga conto delle nostre proposte", ha aggiunto sottolineando che "servono incentivi fiscali, come l'abbattimento dell'Imu e l'estensione della cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
