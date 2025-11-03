Spaventoso schianto sulla Provinciale | due auto nel campo una si ribalta
Incidente spaventoso, ma per fortuna senza vittime, domenica pomeriggio a Visano: due auto si sono scontrate lungo la Sp11, finendo entrambe fuori strada. L’incidente è avvenuto intorno alle 16, in prossimità dell’incrocio con via Chiesolina, e ha coinvolto un’Audi e un’Alfa Romeo.La dinamica è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
