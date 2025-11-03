Spavento a Roma | crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali Operai estratti vivi

Iltempo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Torre dei Conti ai via dei Fori Imperiali, a Roma, è parzialmente crollata. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia di Roma Capitale e i Vigili del Fuoco di Roma, impegnati con tre squadre operative, due autoscale e nuclei speciali. In particolare quattro persone sono state estratte vive dalle macerie dopo il crollo in Largo Corrado Ricci, 37 al centro della Capitale.  . 🔗 Leggi su Iltempo.it

spavento a roma crolla la torre dei conti ai fori imperiali operai estratti vivi

© Iltempo.it - Spavento a Roma: crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali. Operai estratti vivi

Altre letture consigliate

Roma, crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operai estratti vivi - Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia di Roma Capitale e i Vigili del Fuoco di Roma, impegnati con tre squadre ... Lo riporta iltempo.it

Crollo Torre dei Conti a Roma: «Quattro persone soccorse dai vigili del fuoco» - Un grave incidente ha colpito il centro di Roma: una parte della Torre dei Conti è crollata questa mattina intorno alle 11:30 in largo Corrado Ricci, una delle aree storiche ... ilmessaggero.it scrive

Roma, crollo ai Fori Imperiali: caduta una parte della Torre dei Conti. «Persone sotto le macerie» - Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro Storico sono intervenute in Largo Corrado Ricci, dove intorno alle 11. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Spavento Roma Crolla Torre