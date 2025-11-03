Spavento a Roma | crolla la Torre dei Conti ai Fori Imperiali Operai estratti vivi

La Torre dei Conti ai via dei Fori Imperiali, a Roma, è parzialmente crollata. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia di Roma Capitale e i Vigili del Fuoco di Roma, impegnati con tre squadre operative, due autoscale e nuclei speciali. In particolare quattro persone sono state estratte vive dalle macerie dopo il crollo in Largo Corrado Ricci, 37 al centro della Capitale. . 🔗 Leggi su Iltempo.it

