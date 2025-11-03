Spalletti | Yildiz somiglia a Kvara e ha caratteristiche simili

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match dell’Allianz Stadium contro i campioni portoghesi di Rui Borges La conferenza di Spalletti. « Per quel che riguarda l’altra sera, sono stato contento di aver fatto determinate scelte, perché mi hanno restituito delle informazioni per poter progredire con il lavoro, per poter parlare con i calciatori e per poter andare avanti. È un partita difficilissima perché lo Sporting è una squadra che sa giocare a calcio. Da quando c’è Borges è una squadra che ha fatto vedere di saper stare in campo, di avere un’idea di gioco ben precisa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

