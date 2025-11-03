Spalletti, una frase pronunciata alla Continassa ha scosso i giocatori della Juventus. Lo ha detto davvero sullo scudetto. Alla Continassa, prima dell’arrivo di Luciano Spalletti, regnava la rassegnazione. Nessuno si degnava più di guardare la classifica, non dopo la serie di pareggi e i tonfi contro Como e Roma. La percezione diffusa tra i giocatori era che la stagione fosse ormai compromessa. C’era chi, calcolatrice in mano, iniziava mestamente a stilare tabelle per il quarto posto. Ecco, quella calcolatrice è metaforicamente volata fuori dal centro sportivo. Già da giovedì, nei suoi primi dialoghi con la squadra, Spalletti ha tranquillizzato l’ambiente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti, una frase pronunciata alla Continassa ha scosso i giocatori. Lo ha detto davvero sullo scudetto