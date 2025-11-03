Spalletti svela | C’è una cosa che ho notato nei calciatori della Juventus che mi ha fatto davvero piacere

. Le parole del tecnico bianconero. Durante la conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona, Luciano Spalletti è tornato inevitabilmente sulla sua prima uscita, la vittoria di Cremona. Sollecitato dai giornalisti su cosa lo avesse sorpreso positivamente in quel debutto, il tecnico ha risposto con grande umiltà, minimizzando il suo impatto in pochi giorni e girando tutti i meriti alla squadra per l’applicazione e l’atteggiamento. Spalletti ha sottolineato di aver trovato un gruppo tatticamente disciplinato e, soprattutto, mentalmente ricettivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti svela: «C’è una cosa che ho notato nei calciatori della Juventus che mi ha fatto davvero piacere»

Leggi anche questi approfondimenti

#DeGrandis svela la strategia di #Spalletti ‘Si è già fatto 4 alleati’ - X Vai su X

Spalletti svela il suo segreto per costruisce una squadra di successo: «Attraverso l’amicizia, la passione, la condivisione delle emozioni si può crescere tutti insieme» - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti: «Le cose non sono andate come ha detto Acerbi. Gattuso riuscirà ad arrivare al Mondiale» - L'ex ct azzurro ha vissuto alcuni mesi difficili dopo l'addio alla Nazionale, lasciando momentaneamente da ... Segnala ilmessaggero.it

Spalletti risponde ad Acerbi: «Le cose non sono andate come dice lui. La Nazionale era il paradiso, Gattuso andrà ai Mondiali» - Spalletti ha voluto affrontare diversi temi al Festival dello Sport di Trento, a cominciare dall'esperienza con l'Italia: «In Nazionale ho cercato di trasferire il mio modo di essere e forse ho ... leggo.it scrive

Spalletti risponde ad Acerbi: «Le cose non sono andate come dice lui. La Nazionale era il paradiso, Gattuso andrà ai Mondiali» - L'ex ct azzurro ha vissuto alcuni mesi difficili dopo l'addio alla Nazionale, lasciando momentaneamente da ... leggo.it scrive