Spalletti scuote la Juventus | Abbiamo tempo per rientrare nel giro scudetto

Alla Continassa l’atmosfera era cupa, quasi rassegnata. Dopo settimane di pareggi e cadute pesanti contro Como e Roma, nello spogliatoio della Juventus si respirava una sensazione di resa. I giocatori, sguardo basso e calcolatrice alla mano, iniziavano a fare conti per il quarto posto. Lo scudetto era un’idea ormai cancellata, una parola vietata persino nei colloqui interni. Poi è arrivato Luciano Spalletti. E nel giro di pochi minuti, con la sua voce calma ma ferma, ha cambiato il tono di tutto. La frase che ha cambiato la mentalità. Secondo quanto riportato da Tuttosport, durante il primo confronto diretto con la squadra, il tecnico toscano ha pronunciato parole destinate a restare: “Stiamo calmi, abbiamo persino tempo per rientrare nel giro scudetto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Spalletti scuote la Juventus: “Abbiamo tempo per rientrare nel giro scudetto”

