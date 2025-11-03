Spalletti ritrova il suo dieci | Yildiz pronto a illuminare la notte di Champions

Riecco Kenan, out a Cremona: con lo Sporting serve vincere e giocherà dietro a due punte o al solo Vlahovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spalletti ritrova il suo dieci: Yildiz pronto a illuminare la notte di Champions

Altre letture consigliate

Buone notizie in casa Juventus: Luciano Spalletti ritrova Kenan Yildiz Il turco ha svolto normalmente l'allenamento odierno e verrà convocato per il match di Champions League ? Continua ancora ad allenarsi a parte Kelly #Yildiz #Juventus #Champion - X Vai su X

Juve, Spalletti parte con il piede giusto: Kostic ritrova il gol e Koopmeiners si “inventa” difensore - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti ritrova il suo dieci: Yildiz pronto a illuminare la notte di Champions - Luciano Spalletti si è trovato costretto a cominciare l’avventura in biancone ... Si legge su msn.com

Francesco Totti: “Io nello staff di Spalletti? Tanto non mi chiama” - Otto anni dopo, Totti e Spalletti si punzecchiano con ironia: tra battute e risate, l’ex capitano della Roma risponde a chi gli chiede se farebbe da secondo all’allenatore ... Secondo 105.net

Totti e Spalletti, pace al bancone grazie ad uno spot - La nuova pubblicità dell'Amaro Montenegro gioca sui dissapori e la riconciliazione tra l'ex calciatore della Roma e l'ex c. Scrive corriere.it