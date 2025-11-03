Spalletti pazzo della Champions League | È la suite del calcio ma per giocare questa competizione… L’avvertimento del tecnico

Juventusnews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti Juve, il tecnico bianconero presenta la sfida europea: «L’incertezza è la cosa peggiore, finito il tempo delle scappatoie, serve coraggio». L’esordio (vincente) in campionato è archiviato, ma ora per  Luciano Spalletti  arriva il vero banco di prova, il più difficile: l’Europa. Alla vigilia della sua “prima” in Champions League sulla panchina della  Juventus, nella sfida fondamentale di domani sera (ore 21:00) all’Allianz Stadium contro lo  Sporting Lisbona, il tecnico di Certaldo ha tenuto la sua conferenza stampa di presentazione. E ha usato parole forti, da leader, per scuotere la squadra: ha definito la Champions una “suite”, ma ha anche avvertito i suoi giocatori che il tempo degli alibi è finito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spalletti pazzo della champions league 200 la suite del calcio ma per giocare questa competizione8230 l8217avvertimento del tecnico

© Juventusnews24.com - Spalletti pazzo della Champions League: «È la suite del calcio, ma per giocare questa competizione…». L’avvertimento del tecnico

Approfondisci con queste news

Spalletti, conferenza Champions Juve-Sporting: tutte le dichiarazioni in diretta - Curiosità e attesa per la prima partita in Champions League della Juve targata Luciano Spalletti: di fronte ci sarà lo Sporting Lisbona. Lo riporta tuttosport.com

Juventus-Sporting, Spalletti: «Sarà difficilissima. Vlahovic? Sarebbe felice di rimanere» - , la Juve vuole conquistare i primi tre punti anche nel girone di Champions League, dopo due pareggi e ... msn.com scrive

Diretta Spalletti Champions: segui la conferenza stampa prima di Juventus-Sporting Lisbona - Le parole dell'allenatore dei bianconeri alla vigilia del match del 'Allianz Stadium' contro i campioni portoghesi di Rui Borges: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Pazzo Champions League