Spalletti Juve, il tecnico bianconero presenta la sfida europea: «L’incertezza è la cosa peggiore, finito il tempo delle scappatoie, serve coraggio». L’esordio (vincente) in campionato è archiviato, ma ora per Luciano Spalletti arriva il vero banco di prova, il più difficile: l’Europa. Alla vigilia della sua “prima” in Champions League sulla panchina della Juventus, nella sfida fondamentale di domani sera (ore 21:00) all’Allianz Stadium contro lo Sporting Lisbona, il tecnico di Certaldo ha tenuto la sua conferenza stampa di presentazione. E ha usato parole forti, da leader, per scuotere la squadra: ha definito la Champions una “suite”, ma ha anche avvertito i suoi giocatori che il tempo degli alibi è finito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti pazzo della Champions League: «È la suite del calcio, ma per giocare questa competizione…». L’avvertimento del tecnico