Spalletti La Juve deve ambire a lottare per tutto

"C'è un buon gruppo, dobbiamo avere un'idea di quello che è essere squadra" TORINO - "Premesso che ho detto di lottare per lo scudetto, non di vincerlo, e c'è differenza, ci fa bene confrontarci con questo nome, con questa storia e finchè la matematica non ce lo vieta dobbiamo avere l'ambizione di l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Spalletti "La Juve deve ambire a lottare per tutto"

Spalletti “La Juve deve ambire a lottare per tutto” - "Premesso che ho detto di lottare per lo scudetto, non di vincerlo, e c'è differenza, ci fa bene confrontarci con questo nome, con questa storia e finchè la matematica non ce lo v ... Scrive msn.com

Spalletti: "Juve fino alla fine? No, oltre. Yildiz riempie Instagram, Vlahovic vuole restare" - Queste le parole di Spalletti: "Sono stato contento di aver fatto determinate scelte l'altra sera, mi hanno restituito informazioni per poter progredire col lavoro, per parlare coi calciatori e per po ... Da tuttosport.com

Juventus, obiettivo rilancio: Mister 51 milioni deve tornare protagonista - Come riporta Gazzetta, domani allo Stadium, contro lo Sporting Lisbona in Champions League, arriverà il primo vero test europeo per questo “nuovo” Koopmeiners. Segnala tuttojuve.com