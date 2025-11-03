Spalletti Juve show alla Continassa del tecnico | non ha perso di vista i suoi tra torello e indicazioni e quel gesto… – VIDEO

Spalletti Juve, il nuovo tecnico dirige la rifinitura sotto gli occhi dei media: tra torello e indicazioni, non lascia nulla al caso per la sfida Champions. (Marco Baridon inviato alla Continassa) – Occhi puntati sulla Continassa, dove questo pomeriggio la Juventus ha svolto l’allenamento di rifinitura alla vigilia della fondamentale sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Ma gli occhi non erano solo quelli dei giocatori: per l’occasione, Luciano Spalletti ha diretto la seduta sotto gli sguardi attenti di telecamere e giornalisti. E quello che si è visto è stato un vero e proprio “show” del nuovo tecnico bianconero, un manifesto della sua filosofia di lavoro: massima intensità, zero distrazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

