Spalletti Juve Paolo Rossi sicuro | Ha parlato giustamente di peso della maglia la sua squadra deve crescere in un aspetto in particolare

Spalletti Juve, l’analisi di Paolo Rossi: la squadra è zavorrata dal peso della maglia, Spalletti lo ha capito subito. Ora serve far crescere la fiducia. Una squadra “zavorrata”, appesantita dalla sua stessa storia, che fatica a ritrovare la “cultura della vittoria”. Il giornalista Paolo Rossi, nel suo consueto commento, ha analizzato il momento psicologico della Juventus, andando oltre la semplice analisi tattica dell’esordio (vincente ma sofferto) di Luciano Spalletti a Cremona. Per Rossi, il problema principale che il nuovo tecnico bianconero dovrà risolvere è mentale: questo gruppo non ha più l’abitudine a vincere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti Juve, Paolo Rossi sicuro: «Ha parlato giustamente di peso della maglia, la sua squadra deve crescere in un aspetto in particolare» – VIDEO

