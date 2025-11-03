Spalletti e i suoi fantasmi sentite il suo ex calciatore
Sono diversi quelli che hanno parlato di fantasmi nella storia di Luciano Spalletti, soprattutto in merito agli scontri con Francesco Totti e Mauro Icardi. Ne ha parlato un suo ex calciatore. Ecco le parole di un noto calciatore che ha raccontato il tecnico e anche più in generale sul club bianconero. (ANSA) TvPlay.it L’ex centrocampista Sergio Volpi ha parlato su Twitch di JuveLive: “ Spalletti è un allenatore preparato e sicuramente riuscirà a dare quel qualcosa che è mancato alla Juventus fino a ora. Ai miei tempi a Venezia si vedeva che aveva delle idee, non era facile lavorare con un presidente come Zamparini all’epoca. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Leggi anche questi approfondimenti
(Gds) "Scommessa Koopmeiners per Spalletti: rilanciare l'olandese dove i suoi predecessori hanno fallito" - facebook.com Vai su Facebook
#Spalletti show alla Continassa E quel gesto in allenamento… - X Vai su X
Spalletti alla Juve, la presentazione: come giocherà la sua squadra, il futuro di Vlahovic e Koopmeiners - La prima conferenza stampa di Spalletti da allenatore della Juventus live: le prime parole dell'allenatore bianconero in attesa dell'esordio in panchina ... Segnala fanpage.it
"Spalletti, senti di avere tradito Napoli?". La confessione del mister - Tanti tifosi del Napoli si sentono traditi da Luciano Spalletti dopo la decisione del mister di approdare alla Juventus. Secondo msn.com