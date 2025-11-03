Spalletti chiarisce | Scudetto? Ho detto che dobbiamo lottare non vincerlo

Inter News 24 Le parole di Luciano Spalletti, allenatore della Juve, sulla lotta scudetto in Serie A che coinvolge anche l’Inter. Tutti i dettagli. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa pre Juve-Sporting della lotta scudetto. LE AMBIZIONI DELLA JUVE –   «Io ho detto di lottare per lo Scudetto, non di vincere lo Scudetto. C’è differenza tra giocare per lottare e giocare per vincere. Avendo questo nome, questa storia con la quale confrontarci, ma davvero sono l’allenatore della Juventus? Ci fa bene farlo, poi uno deve essere disponibile a fare sempre di meglio. Finché la matematica non ce lo vieta, dobbiamo ambire a lottare per qualsiasi cosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

