Spalletti alla Juventus Politano dribbla la polemica | Contenti per lui è una scelta sua Ma dobbiamo pensare a noi stessi

Spalletti alla Juventus, Matteo Politano – esterno del Napoli – ha voluto dribblare la polemica sul nuovo allenatore bianconero. Le sue parole. La scelta di Luciano Spalletti di accettare la panchina della Juventus non è stata accolta con grande felicità dalle parti di Napoli. L’ambiente azzurro, ancora profondamente legato al tecnico di Certaldo per via dello Scudetto storico e di un rapporto molto stretto, vive questo passaggio alla rivale bianconera con sentimenti contrastanti, che sfiorano l’accusa di tradimento. Chi si aspettava però polemiche o frecciate da parte dei giocatori che con Spalletti hanno vinto, è rimasto deluso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti alla Juventus, Politano dribbla la polemica: «Contenti per lui, è una scelta sua. Ma dobbiamo pensare a noi stessi»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Buona la prima per #Spalletti da allenatore della Juventus, piazzando Teun #Koopmeiners braccetto di sinistra nella difesa a tre. È quello il suo ruolo o meglio tornare a centrocampo? #Teotino: «Penso che con l’organico della #Juventus, giocare con l Vai su Facebook

#Spalletti: “Bisogna crescer velocemente: ci sono potenzialità che si intravedono in questi calciatori, però poi lo spessore #Juventus li fa sentire la pesantezza del livello a cui devono giocare e alcuni la subiscono questa cosa. La vittoria ci aiuterà a lavorar con - X Vai su X

Spalletti-Juve, può saltare solo per un motivo - Con l’esonero di Laurent Blanc, l’Al Ittihad è a caccia di un allenatore. Come scrive calciomercato.it

TUDOR ESONERATO?/ Spalletti nuovo allenatore Juventus: i rumors (oggi 19 ottobre 2025) - Con Igor Tudor esonerato, il nuovo allenatore della Juventus sarebbe Luciano Spalletti: esonerato a giugno dalla nazionale, secondo le ultime indiscrezioni avrebbe già accettato di guidare la Vecchia ... Scrive ilsussidiario.net

Juve, Tolomei: 'Esonero Tudor? Per prendere chi poi, Mancini, Spalletti, Xavi?' - Nelle scorse ore il giornalista Guido Tolomei ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale commenta le tante voci che si stanno accavallando sui social e che vorrebbero una nutrita fetta di ... Secondo it.blastingnews.com