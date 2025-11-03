Spalletti a Sky | Vittoria con la Cremonese merito esclusivo dei giocatori con lo Sporting noi e i tifosi soffriremo Yildiz? A volte meglio lasciarlo da solo

Juventusnews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti parla alla vigilia del match di Champions League tra Juventus e Sporting Lisbona. Le dichiarazioni del tecnico bianconero. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match di Champions League tra i bianconeri e lo Sporting Lisbona. Queste le sue dichiarazioni. RITORNO IN CHAMPIONS – « Una tremenda bellezza poterla giocare. Tremenda perché la subisci tutta, è qualcosa che assomiglia all’assurdo del calcio. È super bello. Sono contento di rigiocarla ». CREMONESE – « I calciatori arrivano da due vittorie meritate, io non ci ho messo mano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spalletti a sky vittoria con la cremonese merito esclusivo dei giocatori con lo sporting noi e i tifosi soffriremo yildiz a volte meglio lasciarlo da solo

© Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «Vittoria con la Cremonese merito esclusivo dei giocatori, con lo Sporting noi e i tifosi soffriremo. Yildiz? A volte meglio lasciarlo da solo»

Altre letture consigliate

spalletti sky vittoria cremoneseSpalletti dopo Cremonese-Juventus: "La pressione c'è, ma mi fido della squadra" - allenatore bianconero ha commentato a Sky Sport la prima vittoria sulla Cremonese: "Abbiamo fatto bene per buona parte del match, non so se ricapitano tante situazioni da gol - Secondo sport.sky.it

spalletti sky vittoria cremoneseSpalletti post Cremonese Juve: «Soddisfatto della vittoria, ma dobbiamo migliorare molto su quell’aspetto» - Le dichiarazioni di Spalletti dopo quella che è stata la partita di Serie A Cremonese Juve Ai microfoni di SKY, l’allenatore Spalletti ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Cremonese Juve di S ... Si legge su calcionews24.com

spalletti sky vittoria cremoneseCremonese-Juventus 1-2: gol e highlights. Kostic e Cambiaso, Spalletti vince all'esordio - Kostic e Cambiaso, Spalletti vince all'esordio ... Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Sky Vittoria Cremonese