spal occasione sprecata pareggio e fuga rimandata

Niente da fare. La Spal non ne vuol sapere di entrare in fuga e guadagnare un bel margine già nel girone di andata. Nell’attesissimo scontro al vertice col Mezzolara, considerata la rivale più accreditata per il primo posto, pur giocando in 11 contro 10 tutto il secondo tempo per il doppio giallo comminato a Bungaja (che già ammonito è andato al 46’ a litigare con Carbonaro), la squadra di Di Benedetto si è divorata gol su gol in una ripresa di supremazia assoluta, senza mai sfondare. E’ sempre mancato il tocco finale e le occasioni migliori se le sono sprecate Prezzabile al 3’, Moretti al 10’ e Senigagliesi al 34’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

