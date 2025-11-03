Spagna si dimette Mazón | il presidente della Comunità Valenciana travolto dal caso Dana

Quando Carlos Mazón, presidente della Generalitat Valenciana e leader del Partito Popolare (PP) regionale, si è presentato davanti alla stampa questa mattina alle nove, ha scelto parole solenni: “Portare avanti questo lavoro richiede una forza che né io né la mia famiglia abbiamo più”. Ma dietro il tono drammatico e il tentativo di difesa personale, le sue dimissioni segnano l’epilogo di una crisi politica e morale che covava da mesi. Mazón paga la gestione della cosiddetta Dana, l’alluvione che il 29 ottobre 2024 devastò la Comunità Valenciana causando 229 morti. Un disastro naturale diventato poi una catastrofe politica: l’allora presidente fu accusato di essere stato assente nelle ore decisive dell’emergenza, mentre il sistema di protezione civile collassava. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

