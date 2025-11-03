Spada femminile primo posto per Chiara Panzera alle qualificazioni interregionali
BARI – Grande prestazione per Chiara Panzera, protagonista assoluta della prima prova di qualificazione interregionale di spada femminile, svoltasi nel fine settimana al Palamartino di Bari. L’atleta della società Lame azzurre dei maestri Zumbo, ha conquistato il primo posto, imponendosi in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Scopri altri approfondimenti
Scherma grande protagonista alla Sala Chiamata del Porto a Genova per la 59^ edizione della Coppa d’Argento Cesare Pompilio torneo internazionale di spada maschile a Squadre e il 37° Trofeo Carlo Basile, torneo internazionale di spada femminile C - facebook.com Vai su Facebook
Italia femminile, ct Bertolini: 'Primo posto impensabile, che felicità!' - Milena Bertolini, ct delle azzurre, commenta a Sky Sport: "â€‹La cosa bella è che siamo prime, anche se spiace per ... Scrive calciomercato.com