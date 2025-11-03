Spada femminile primo posto per Chiara Panzera alle qualificazioni interregionali

BARI – Grande prestazione per Chiara Panzera, protagonista assoluta della prima prova di qualificazione interregionale di spada femminile, svoltasi nel fine settimana al Palamartino di Bari. L’atleta della società Lame azzurre dei maestri Zumbo, ha conquistato il primo posto, imponendosi in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

