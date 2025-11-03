SpaceX alleata delle università italiane | dalla lotta ai tumori alle ricerche sulla fertilità

SpaceX di Elon Musk affiancherà le università italiane nel campo della ricerca scientifica, sostenendo i progetti relativi alle terapie oncologiche, al miglioramento della vita degli anziani e agli studi sulla fertilità. In particolare, la navicella spaziale Dragon, ovvero un mezzo in grado di trasportare tonnellate di carico alla Stazione spaziale internazionale, accompagna i progetti scientifici condotti da tre atenei italiani: l’Università di Roma – Tor Vergata, l’Università di Trieste e l’Università Sapienza di Roma. Si apre così la possibilità per gli scienziati italiani di utilizzare SpaceX per condurre ricerche. 🔗 Leggi su Panorama.it

