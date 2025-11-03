Spaccio in un parco a Gravina a pochi passi da famiglie e bambini | arrestati due 20enni incensurati

I carabinieri hanno arrestato a Gravina in Puglia, nel Barese, 2 giovani di 20 anni accusati di spaccio di droga in un parco cittadino. I ragazzi, incensurati, sono stati sorpresi mentre cedevano dosi di hashish all'interno dell'area verde, incuranti della presenza di bambini e genitori.I. 🔗 Leggi su Baritoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Pesaro, azzerato lo spaccio al parco Miralfiore: «Ma ora non si abbassi la guardia» - facebook.com Vai su Facebook

Smantellata dai Carabinieri una piazza di spaccio nel Parco Verde di Caivano (NA). Sequestrati oltre un chilo di cocaina pura nascosta in un vano a doppio fondo, attivato da un ingegnoso sistema elettronico, insieme ad hashish e a un proiettile calibro 22. Sc - X Vai su X

Pesaro, la stretta al parco Miralfiore: «Cancelli chiusi di notte per garantire sicurezza» - Il viavai di chi entra e chi esce, di chi compra e di chi vende droga, aiutato dall’oscurità delle ore notturne e del boschetto incastonato nel parco, doveva finire. Secondo corriereadriatico.it

Spacciatori incensurati e insospettabili, terzo arresto in pochi giorni - Un fenomeno sempre più frequente nella provincia di Napoli e che ha fatto registrare l'ultimo caso a Chiaiano, ... Si legge su rainews.it

Spaccia al parco del Fondo Comini. Diciottenne fermato dai carabinieri. In casa hashish, coca e marijuana - Appena quindici giorni fa aveva terminato l’obbligo di presentazione in caserma, legato a un precedernte arresto per spaccio. Si legge su ilrestodelcarlino.it