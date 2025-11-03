Spacciava nascosto dietro un camper finisce in manette dopo che un cittadino lo ha segnalato su Youpol
La segnalazione è arrivata agli uffici della questura tramite un'app. Un cittadino, che sul proprio telefono cellulare aveva installato “Youpol” (applicazione della Polizia di Stato che permette di segnalare reati come bullismo, spaccio e violenza domestica, in modo semplice e veloce, anche in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
