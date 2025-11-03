Spaccia in zona stazione pedinato fin da casa dai finanzieri | arrestato 30enne
Nei giorni scorsi, a seguito di segnalazioni pervenute da alcuni residenti di via Cattaneo, i finanzieri del Comando Provinciale di Pisa hanno predisposto, con l'ausilio delle unità cinofile, un dispositivo di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle adiacenze di alcuni edifici della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
