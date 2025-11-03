Spaccata nel cuore di Marina centro Vetrata sfondata con un tombino | I danni superano i 15mila euro

Spaccata nella notte nel cuore di Marina centro. Nel mirino dei ladri il negozio di telefonia Tim in via Beccadelli, a due passi da viale Vespucci e dal Grand Hotel. I malviventi hanno usato un tombino per infrangere la vetrata. Una volta dentro, hanno fatto razzia di telefonini e rubato i soldi nel fondo cassa. I titolari hanno scoperto il furto ieri mattina quando, intorno alle 8, uno dei residenti del condominio Mareo (il negozio si trova al pianoterra della palazzina) ha chiamato uno di loro avvisandolo della spaccata. "Ci siamo subito precipitati sul posto e abbiamo avvisato le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

