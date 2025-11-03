Sovrintendenza Roma | la Torre era sicura

22.00 "Prima dell'avvio delle opere sono state effettuate indagini strutturali, prove di carico e carotaggi per verificare l'idoneità statica della struttura, che avevano attestato le condizioni di sicurezza necessarie per procedere agli interventi sui solai". Lo afferma in una nota Sovrintendenza capitolina ai beni culturali sottolineando che le indagini strutturali pre-lavori, relativi alla Torre dei Conti crollata a Largo Corrado Ricci a Roma, avevano attestato condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it