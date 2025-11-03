Sovrintendenza Roma | la Torre era sicura
22.00 "Prima dell'avvio delle opere sono state effettuate indagini strutturali, prove di carico e carotaggi per verificare l'idoneità statica della struttura, che avevano attestato le condizioni di sicurezza necessarie per procedere agli interventi sui solai". Lo afferma in una nota Sovrintendenza capitolina ai beni culturali sottolineando che le indagini strutturali pre-lavori, relativi alla Torre dei Conti crollata a Largo Corrado Ricci a Roma, avevano attestato condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Scopri altri approfondimenti
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali Appuntamenti dal 31 ottobre al 6 novembre 2025 https://www.quartomiglio.rm.it/2025/10/sovrintendenza-capitolina-ai-beni-culturali-appuntamenti-dal-31-ottobre-al-6-novembre-2025 #roma #prossimamente - facebook.com Vai su Facebook
Tornano gli appuntamenti di Le Ville Raccontano, un ciclo pensato per rafforzare la conoscenza del patrimonio artistico delle Ville e dei Parchi di Roma. Prossimo incontro il 6 novembre con Spazi d’Arte a Roma: 1991-2020. Documenti dal CRDAV Per info - X Vai su X
A Roma crolla la struttura della Torre dei Conti: quattro operai estratti vivi dalle macerie - Crolla la Torre dei Conti a Roma: struttura si sgretola, persone sotto le macerie e soccorsi in azione. Riporta notizie.it
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: un operaio ancora sotto le macerie, un altro grave – video - Un operaio è incastrato dalle ore 12 sotto le macerie di una parte della Torre dei Conti in via dei Fori Imperiali a Roma. Secondo ilfattoquotidiano.it
Crollo alla Torre dei Conti a Roma: paura vicino ai Fori Imperiali, un operaio ferito e inchiesta aperta - Crollo alla Torre dei Conti a Roma: un operaio ferito, quattro tratti in salvo. Secondo romait.it