Sotto il ponte di Verona

Di Flavio Verzola. Il 6 gennaio 2010, nello stadio Bentegodi di Verona, durante una partita contro il Chievo, Cristian Chivu subì un violento scontro con Sergio Pellissier. La diagnosi fu terribile: frattura del cranio. Operato d'urgenza, ricoverato in terapia intensiva, fu un momento di grande paura per tutti noi. Ma mesi dopo, eccolo tornare in campo, con il suo caschetto protettivo e una grinta mai vista. Ci sono prove che, se superate, ti cambiano per sempre. Non necessariamente in meglio, ma nel caso di Chivu sì: lo hanno reso più riflessivo, più determinato, più impermeabile alla mediocrità di questo calcio malato.