Sotto il ponte di Verona
Di Flavio Verzola. Il 6 gennaio 2010, nello stadio Bentegodi di Verona, durante una partita contro il Chievo, Cristian Chivu subì un violento scontro con Sergio Pellissier. La diagnosi fu terribile: frattura del cranio. Operato d’urgenza, ricoverato in terapia intensiva, fu un momento di grande paura per tutti noi. Ma mesi dopo, eccolo tornare in campo, con il suo caschetto protettivo e una grinta mai vista. Ci sono prove che, se superate, ti cambiano per sempre. Non necessariamente in meglio, ma nel caso di Chivu sì: lo hanno reso più riflessivo, più determinato, più impermeabile alla mediocrità di questo calcio malato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
#CRONACA - #Bari, calcinacci sotto il Ponte Giuseppe Garibaldi: disposta la riduzione di carreggiata Comune di Bari #raccontiamolapuglia - facebook.com Vai su Facebook
Recuperato il corpo di una donna dall’Adige, era incastrato sotto Ponte Pietra - Mistero a Verona: il corpo di una donna nell'Adige, a Ponte Pietra, notato da alcuni passanti, è stato recuperato dai vigili del fuoco. Lo riporta veronaoggi.it
Salvati con gommone da Vigili del Fuoco due ragazzi bloccati sotto Ponte San Pancrazio a Verona - (Agenzia Vista) Verona, 03 agosto 2025 Salvati dai Vigili del fuoco due ragazzi bloccati su un isolotto sul fiume Adige, a Verona, sotto il Ponte di San Pancrazio: a raggiungerli e portarli al sicuro ... Da quotidiano.net
Ragazzi bloccati su un isolotto sull'Adige sotto Ponte San Pancrazio a Verona, il salvataggio con il gommone dei vigili del fuoco VIDEO - Salvati dai vigili del fuoco due ragazzi bloccati su un isolotto sul fiume Adige, a Verona, sotto il Ponte di San Pancrazio: a raggiungerli e portarli al sicuro ci hanno pensato i soccorritori ... Da ilgazzettino.it