Il cuore infranto. E’ salita sul muretto del Castello, la nebbia si era appena alzata, via i vestiti. E, mentre i carabinieri cercavano di convincerla a non fare pazzie, si è buttata. Un tonfo, l’acqua gelida, la vita che si risveglia. "Aiuto", ha urlato, annaspando nell’acqua. E lui, divisa d’onore, non ci ha pensato nemmeno una volta. Si è tolto il cinturone, è salito sul muretto e si è tuffato. Sotto gli occhi di medici e infermieri del 118, della collega. E’ riuscito a raggiungerla, l’ha abbracciata e portata al sicuro. L’ha salvata. Sono le 7,30 del mattino, viene scritta una storia di disperazione e coraggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sos nel fossato del Castello. Donna si butta nell’acqua. Carabiniere-eroe la salva