sos napoli

"> Quindici infortuni in quattro mesi. Una sequenza che fa impressione e che, come riporta Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli, preoccupa sempre di più Antonio Conte. Gli ultimi a cadere sono stati Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola, entrambi ko contro il Como. Per il terzino, spiega il quotidiano, si tratta di un problema già noto: la pubalgia lo tormenta da settimane e stavolta, per evitare guai peggiori, ha chiesto il cambio all’intervallo. Arpaia sottolinea su Il Mattino di Napoli come quello di Spinazzola sia «l’ennesimo problema muscolare da trattare con i guanti», mentre per Gilmour si parla di un risentimento alla coscia, avvertito già nel primo tempo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

