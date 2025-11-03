Sorteggio ATP Finals 2025 | orario programma tv streaming fasce
Le Nitto ATP Finals 2025 di tennis entreranno ufficialmente nel vivo con il sorteggio, in programma giovedì 6 novembre alle ore 12.00 a Torino, sede della manifestazione, che andrà a definire la composizione dei gironi della prima fase sia per il singolare che per il doppio. La cerimonia del sorteggio non sarà trasmessa in diretta tv, ma la diretta streaming, come accaduto negli anni scorsi, sarà fruibile sul sito ufficiale della manifestazione: quando sono appena iniziati gli ATP 250 di Atene e Metz, sono ufficiali sette degli otto singolaristi e tutte le otto coppie di doppio qualificate. L’Italia, al momento, sarà rappresentata nell’ultimo torneo stagionale, che si terrà da domenica 9 a domenica 16 novembre a Torino da Jannik Sinner, che sarà inserito tra le teste di serie in singolare, e da Simone BolelliAndrea Vavassori, i quali saranno inseriti in quarta fascia in doppio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sorteggio poco benevolo per Jasmine Paolini che alle WTA Finals di Riad si ritroverà davanti la numero uno del mondo Aryna Sabalenka. Un esordio col botto per Jasmine che si è guadagnata le Finals con le unghie e con i denti. Ci auguriamo che Jasmine g - facebook.com Vai su Facebook
#Paolini, ufficializzato il sorteggio delle Wta Finals: il gruppo della tennista azzurra - X Vai su X
Quando il sorteggio delle ATP Finals 2025? Orario, programma, come funziona - Mancano ormai meno di due settimane al via delle ATP Finals 2025, in programma sul veloce indoor della Inalpi Arena di Torino da domenica 9 a domenica 16 ... Si legge su oasport.it
Sorteggio ATP Finals 2025: programma, orario, fasce - 00 a Torino il sorteggio dei gironi delle ATP Finals 2025 di tennis: al momento si conoscono sette degli otto ... Segnala oasport.it
Quando il sorteggio delle Atp Finals Torino 2025 con Jannik Sinner in tv: data, orario e diretta streaming - Data e orario del sorteggio delle Atp Finals 2025, in programma dal 9 al 16 novembre a Torino per il quinto anno consecutivo. Si legge su spaziotennis.com