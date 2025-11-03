Le Nitto ATP Finals 2025 di tennis entreranno ufficialmente nel vivo con il sorteggio, in programma giovedì 6 novembre alle ore 12.00 a Torino, sede della manifestazione, che andrà a definire la composizione dei gironi della prima fase sia per il singolare che per il doppio. La cerimonia del sorteggio non sarà trasmessa in diretta tv, ma la diretta streaming, come accaduto negli anni scorsi, sarà fruibile sul sito ufficiale della manifestazione: quando sono appena iniziati gli ATP 250 di Atene e Metz, sono ufficiali sette degli otto singolaristi e tutte le otto coppie di doppio qualificate. L’Italia, al momento, sarà rappresentata nell’ultimo torneo stagionale, che si terrà da domenica 9 a domenica 16 novembre a Torino da Jannik Sinner, che sarà inserito tra le teste di serie in singolare, e da Simone BolelliAndrea Vavassori, i quali saranno inseriti in quarta fascia in doppio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sorteggio ATP Finals 2025: orario, programma, tv, streaming, fasce