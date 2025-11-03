SorsiCorti a Palermo la diciannovesima edizione del festival internazionale di cinema corto e vino

Palermotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La politica è un’invenzione senza futuro. Nel segno della parafrasi di una celebre frase attribuita a Louis Lumière, è questo il tema della nuova edizione di SorsiCorti, il festival internazionale di cinema corto e vino che quest’anno giunge alla sua diciannovesima edizione. Dal 5 al 9 novembre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

