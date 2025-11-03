Sorpreso con elettrodomestici e rifiuti ferrosi | 70enne nei guai
Proseguono i controlli dei carabinieri contro lo smaltimento illecito di rifiuti. I militari della Stazione di Marcianise hanno denunciato in stato di libertà un 70enne residente nel casertano e già noto alle forze dell’ordine, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.L’uomo è stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Argomenti simili trattati di recente
L'uomo è stato sorpreso con due quintali di vongole #BellariaIgeaMarina #Cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Trasporta rifiuti ferrosi, viene denunciato dai carabinieri - I carabinieri della stazione forestale di Scandiano unitamente al comando territoriale della stazione di Rubiera hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un ... ilrestodelcarlino.it scrive