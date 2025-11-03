Sorpreso con elettrodomestici e rifiuti ferrosi | 70enne nei guai

Casertanews.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono i controlli dei carabinieri contro lo smaltimento illecito di rifiuti. I militari della Stazione di Marcianise hanno denunciato in stato di libertà un 70enne residente nel casertano e già noto alle forze dell’ordine, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.L’uomo è stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

