Sorpreso a rubare in un bar reagisce con violenza

Trambusto nella notte nei pressi di un bar sul molo ponte Morosini nell'area del Porto Antico. Intorno alle due e mezza è stato arrestato un 44enne italiano, non residente a Genova, per il reato di rapina. L'uomo è stato anche denunciato per falsa attestazione sulla propria identità.Gli agenti di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it