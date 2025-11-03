Sorpresi in macchina con la droga in casa oltre un chilo di stupefacenti
Nella serata dello scorso 29 ottobre, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Pontedera hanno arrestato un 49enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale.L'intervento è avvenuto intorno alle ore 21.30: una pattuglia, transitando in viale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altre letture consigliate
Mi piace organizzare sorprese…regalare emozioni…o semplicemente vedere le persone intorno a me felici. E questa volta la sorpresa l’ho fatta al marito di mia mamma, Antonio. Ha acquistato dopo tanti anni la macchina dei suoi sogni. Così ho pensato a qu - facebook.com Vai su Facebook
Nasconde 87 chili di droga: Pescara, sorpresa in casa di un sorvegliato speciale - Giacché il provvedimento di sorveglianza speciale a cui è sottoposto gli impone l'obbligo di soggiorno nel ... Scrive ilmessaggero.it
Droga in macchina e a casa: un arresto ad Assemini - Accusato di detenzione di droga a fine di spaccio un 24enne di Assemini, che è stato arrestato arresto dai carabinieri di Sestu durante un blitz scattato in piena notte. Come scrive unionesarda.it
Capri, sorpreso con droga in casa: arrestato 55enne - Quasi mezzo chilo di hashish in 5 panetti, destinati alla 'clientela' di Capri con un servizio di vendita diretta sull’isola dei faraglioni. ilmattino.it scrive