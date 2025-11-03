Sorpresi a svolgere l' attività di parcheggiatori abusivi fuori al cimitero | bloccati in 3

Casertanews.it | 3 nov 2025

In tre sono stati sorpreso a svolgere abusivamente l'attività di parcheggiatore abusivo nei pressi del cimitero comunale. E' l'esito dei controlli eseguiti a Santa Maria a Vico dai carabinieri della locale Stazione nella giornata di ieri, 2 novembre.I militari dell’Arma, impegnati nei servizi di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

