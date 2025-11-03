Sorpresi a svolgere l' attività di parcheggiatori abusivi fuori al cimitero | bloccati in 3

In tre sono stati sorpreso a svolgere abusivamente l'attività di parcheggiatore abusivo nei pressi del cimitero comunale. E' l'esito dei controlli eseguiti a Santa Maria a Vico dai carabinieri della locale Stazione nella giornata di ieri, 2 novembre.I militari dell’Arma, impegnati nei servizi di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondisci con queste news

Come ogni Domenica approfittiamo per svolgere alcuni lavori che la frenesia della settimana non ci permette di portare a termine. Come prima cosa però, questa mattina ci teniamo a scrivere due righe sulla giornata di ieri. Una giornata con un significato per n - facebook.com Vai su Facebook

Castel San Giorgio, senza documenti, faceva il parcheggiatore abusivo: denunciato dai carabinieri - Un uomo di 30 anni è stato denunciato, questa mattina, a Castel San Giorgio perché sorpreso a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo. Secondo msn.com