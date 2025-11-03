Soriteatro torna con la nuova stagione e raggiunge Camogli e Imperia

Soriteatro 2526, l’undicesima con la direzione artistica di Sergio Maifredi, è una stagione in viaggio. Perché ai cinque spettacoli in programma al Teatro Comunale di Sori (Genova) con Massimo Minella, Eugenio Ripepi, Giuseppe Cederna, Davide Enia e Ascanio Celestini, si aggiungono tre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

