Soriteatro torna con la nuova stagione e raggiunge Camogli e Imperia
Soriteatro 2526, l’undicesima con la direzione artistica di Sergio Maifredi, è una stagione in viaggio. Perché ai cinque spettacoli in programma al Teatro Comunale di Sori (Genova) con Massimo Minella, Eugenio Ripepi, Giuseppe Cederna, Davide Enia e Ascanio Celestini, si aggiungono tre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
